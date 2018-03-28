- Fotoğraflar: Kadir ERSOY - Foto ERENLER

AVSALLAR Kör Ali Baysal Düğün Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu. Lonicera World Hotel çalışanlarından Ali Tuncer, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Özge Yıldırım ile evlendi. Yüzlerce davetlinin katıldığı renkli düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence vardı. Evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan Özge ve Ali, davetlilerle birlikte dans pistini bir an olsun boş bırakmadı. Akşam saatlerinde başlayan keyifli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Davetliler, düğün sonunda genç çiftin tebrik ederek mutluluklar diledi.