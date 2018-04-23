Verçenik'ten çocuklara özel 

ÖZEL tatların ve lezzetli dondurmaların adresi olan mekan, 23 Nisan'da günün anlam ve önemini anlatan resim yapıp gelen çocuklara bir külah dondurma ikram etti. Amaçlarının, çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı onlara en iyi şekilde yaşatmak olduğunu söyleyen işletme sahibi Ali Kemal Sarıibrahim, "Çocuklarımız hem 23 Nisan ile ilgili düşüncelerini, heyecanlarını ve sevinçlerini resim yaparak yeteneklerini geliştirdi, hem de ikramımız olan dondurmaları afiyetle yediler" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.