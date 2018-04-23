Verçenik'ten çocuklara özel 

ÖZEL tatların ve lezzetli dondurmaların adresi olan mekan, 23 Nisan'da günün anlam ve önemini anlatan resim yapıp gelen çocuklara bir külah dondurma ikram etti. Amaçlarının, çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı onlara en iyi şekilde yaşatmak olduğunu söyleyen işletme sahibi Ali Kemal Sarıibrahim, "Çocuklarımız hem 23 Nisan ile ilgili düşüncelerini, heyecanlarını ve sevinçlerini resim yaparak yeteneklerini geliştirdi, hem de ikramımız olan dondurmaları afiyetle yediler" dedi.