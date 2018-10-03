Vali Karaloğlu’ndan Celil Kara Mobilya’ya ziyaret

Alanya’nın önde gelen mobilya firmalarından olan Celil Kara Mobilya Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ağırladı

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Vali Karaloğlu’ndan Celil Kara Mobilya’ya ziyaret

Vali Karaloğlu’ndan Celil Kara Mobilya’ya ziyaret

ANTALYA’DA düzenlenen Mobilya Fuarı’na katılan, Alanya’nın önde gelen mobilya firmalarından Celil Kara Mobilya, fuarda açtığı stantta Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ağırladı. Firmanın ürünleriyle yakından ilgilenen Karaloğlu’nu stantta firma sahibi Celil Kara karşılarken, Kara, Vali Karaloğlu’na standa gerçekleştiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Karaloğlu ise, firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, firmanın gelecek çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:12
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