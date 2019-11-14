'Uzayan kol bizden olsun'

AYDOĞAN, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda hizmet veren Marchan İç Mimarlık sahibi Alanyalı Ömer Arıkan'ı ofisinde ziyaret etti. Kendiside bir iç mimar adayı olan Aydoğan, "İstanbul'da kendini kanıtlamış, emin adımlarla ilerleyen Marchan İç Mimarlık kurucusu hemşehrimiz Ömer Arıkan ile ofisinde buluşup sohbet etme ve tecrübelerinden yararlanma fırsatım oldu. Uzayan kollar bizden olsun" dedi.