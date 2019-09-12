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Uyar kulise girdi

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, sıkı bir hayranı olduğu ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı ziyaret etti.

PORTAKAL 12.09.2019, 12:15
Uyar kulise girdi
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ÖNCEKİ gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dev bir konsere imza atan Süperstar Ajda Pekkan'ı konser sonunda kuliste ziyaret etti. Süperstar ile bir de fotoğraf paylaşan Nazmi Uyar, paylaşımına "Bitmesi istenmeyen enerji dolu bir konserin ardından..." notunu düştü.

#Alanya Belediyesi #Nazmi Uyar #Ajda Pekkan
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