Uyar kulise girdi

ÖNCEKİ gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dev bir konsere imza atan Süperstar Ajda Pekkan'ı konser sonunda kuliste ziyaret etti. Süperstar ile bir de fotoğraf paylaşan Nazmi Uyar, paylaşımına "Bitmesi istenmeyen enerji dolu bir konserin ardından..." notunu düştü.