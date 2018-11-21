Üstün lezzet ödüllü işletme

ALANYA'NIN giderek büyüyen ve gelişen en büyük mahallesi konumundaki Mahmutlar, franchising olarak hizmet veren firmaların da gözdesi olmuş durumda. Yaklaşık 2 yıldır Mahmutlar'da damak tatlarına hitap eden Tavuk Dünyası da bölgede hizmet veren franchising işletmelerden bir tanesi. İşletmenin 3 yıldızı ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ ise ödüllü birer lezzet. Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü uluslararası tadım oturumunda, dünyanın en nitelikli jüri üyeleri tarafından test edilen bu üç lezzet de, yapılan sıradışı değerlendirmeleri sonucunda yüzde 90 üzerinde puan alarak "3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü"ne layık bulundu. Bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Mahmutlar Tavuk Dünyası yetkilileri, "Üstün lezzet ödüllü yemeklerimiz ve güleryüzlü personelimiz ile hizmet veriyoruz. Tüm Mahmutlar halkını Tavuk Dünyası'na bekleriz" dediler.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 22:31