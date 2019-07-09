Ustalar geliyor

HER yıl geleneksel olarak düzenlenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 15. kez hayat bulacak. 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan güreş festivalinde birbirinden ünlü pehlivanlar kol bağlayacak. Festivalin ilk günü olan 20 Temmuz Cumartesi gecesi de dev bir konser yapılacak. Sahnede ise fantezi müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici olacak. Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılacak olan on binlerce vatandaş, ücretsiz halk konseri ile coşacak.