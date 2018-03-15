Usta çırak buluşması

HER ikisinin de yıldızı Alanya'da parladı. Yıllarca Blue Bar'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a transfer olan Cenk Eren, şimdilerde Türkiye'nin en ünlü ve en sevilen sanatçıları arasında. Yaklaşık 2,5 yıldır İstanbul'da sahne alan Cihan Erman da Cenk Eren'in yolundan gidiyor. Haftada iki farklı mekanda sahneye çıkan Cihan, İstanbul'luları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Cenk Eren, aynı zamanda yakın dostu olan Cihan Erman'ı önceki akşam İstanbul'daki evinde ağırladı. Birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyen Cihan ve Cenk, bol bol sohbet etme imkanı da buldu. "Cihan'ın geleceği çok parlak" diyen Cenk Eren, "Muhteşem bir ses ve muhteşem bir sahnesi var" dedi. Birlikte çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada da paylaşan iki sanatçı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.