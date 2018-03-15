Usta çırak buluşması

HER ikisinin de yıldızı Alanya'da parladı. Yıllarca Blue Bar'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a transfer olan Cenk Eren, şimdilerde Türkiye'nin en ünlü ve en sevilen sanatçıları arasında. Yaklaşık 2,5 yıldır İstanbul'da sahne alan Cihan Erman da Cenk Eren'in yolundan gidiyor. Haftada iki farklı mekanda sahneye çıkan Cihan, İstanbul'luları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Cenk Eren, aynı zamanda yakın dostu olan Cihan Erman'ı önceki akşam İstanbul'daki evinde ağırladı. Birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyen Cihan ve Cenk, bol bol sohbet etme imkanı da buldu. "Cihan'ın geleceği çok parlak" diyen Cenk Eren, "Muhteşem bir ses ve muhteşem bir sahnesi var" dedi. Birlikte çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada da paylaşan iki sanatçı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.