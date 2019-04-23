Ünlü DJ Tarık Sarul Illusion'u salladı

Ünlü disk jokey Tarık Sarul, Alanya'daki haftasonu eğlencesine damga vurdu. Illusion Event Hall'de mikser başına geçen başarılı DJ, kıpır kıpır müzikleri ile kalabalığı coşturdu 

Ünlü DJ Tarık Sarul Illusion'u salladı
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Ünlü DJ Tarık Sarul Illusion'u salladı

Ünlü DJ Tarık Sarul Illusion'u salladı

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü DJ Tarık Sarul, Illusion Event Hall'de unutulmaz bir canlı performans sergiledi. "Benim Dünyam", "Kendimi Gecelere Veremem" ve "Deep House" düzenlemeleri ile müzik listelerinde de üst sıralarda kendine yer edinen DJ Tarık Sarul, Illusion müdavimlerine doyumsuz bir eğlence yaşandı. Hareketli müzikler eşliğinde eğlenerek haftanın stres ve yorgunluğunu atan eğlenceseverlerin keyiflerine diyecek yoktu.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 15:52
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