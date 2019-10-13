Üniversiteliler bu partide coştu

AKDENİZ bölgesinin en ünlü gece kulüplerinden olan Summer Garden Club, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için son derece renkli bir parti düzenledi. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı 'Üniversiteye hoş geldiniz' partisinde, DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar mikser başındaydı. R&B, Hip Hop ve Türkçe pop şarkılarla öğrencileri coşturan başarılı disk jokeyler, sabahın ilk ışıklarına kadar set başında kaldılar ve gençleri coşturdular.