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Üniversiteliler bu partide coştu

Summer Garden, ALKÜ öğrencileri için düzenlediği partide gençleri coşturdu. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide üniversiteliler gönüllerince eğlendi

PORTAKAL 13.10.2019, 22:54 13.10.2019, 23:01
Üniversiteliler bu partide coştu
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Üniversiteliler bu partide coştu
Üniversiteliler bu partide coştu

AKDENİZ bölgesinin en ünlü gece kulüplerinden olan Summer Garden Club, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için son derece renkli bir parti düzenledi. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı 'Üniversiteye hoş geldiniz' partisinde, DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar mikser başındaydı. R&B, Hip Hop ve Türkçe pop şarkılarla öğrencileri coşturan başarılı disk jokeyler, sabahın ilk ışıklarına kadar set başında kaldılar ve gençleri coşturdular.

#ALKÜ #summer garden
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