Uğurkan'a ilk parti

TOPCU Grup yöneticilerinden Özlem Özbıdak’ın evinde yapılan sürpriz baby shower kutlamasına, Meryem Kanberoğlu'nun iş arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Davetlilerin çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlandığı partide keyifli bir atmosfer vardı. Gelecek ay dünyaya gözlerini açacak olan bebekleri Uğurkan için ilk partinin yapıldığını söyleyen Kanberoğlu çifti, "Dostlarımızı ve yakınlarımızla bu partide buluştuk. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 00:03