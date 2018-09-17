Uğurkan'a ilk parti

Dim Medya A.Ş. Reklam Müdürü Uğur Kanberoğlu ve eşi Meryem Kanberoğlu’nun dostları, ekim ayında dünyaya gelecek olan Uğurkan bebek için sürpriz baby shower partisi yaptı

Uğurkan'a ilk parti
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TOPCU Grup yöneticilerinden Özlem Özbıdak’ın evinde yapılan sürpriz baby shower kutlamasına, Meryem Kanberoğlu'nun iş arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Davetlilerin çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlandığı partide keyifli bir atmosfer vardı. Gelecek ay dünyaya gözlerini açacak olan bebekleri Uğurkan için ilk partinin yapıldığını söyleyen Kanberoğlu çifti, "Dostlarımızı ve yakınlarımızla bu partide buluştuk. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 00:03
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