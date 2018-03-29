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 Uğur'a plaket verdiler

Alanya Akdağ Kayak ve İhtisas Spor Kulübü, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'u makamında ziyaret etti

 Uğur'a plaket verdiler

Alanya Akdağ Kayak ve İhtisas Spor Kulübü, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'u makamında ziyaret etti

29 Mart 2018 Perşembe 18:34
 Uğur'a plaket verdiler
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KULÜP tarafından geçtiğimiz 17 Mart'ta organize edilen ancak Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Diyarbakır'da şehit düşmesinden sonra önümüzdeki kış sezonuna ertelenen ‘Alanya Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliği'nin amacına ulaşması konusunda bütün olanaklarını seferber eden Levent Uğur'a teşekkür eden Başkan Handan Aydemir ve yönetim kurulu üyelerinden Uğur Bülbül, Aziz Görücü, Serkan Salvur, Şükrü Cimrin, Fatih Kaygısız, Memnune Günay ve Osman Ertunç, Uğur'a teşekkür plaketi verdiler. Ziyarette, kış aylarında Akdağ'da yapılacak olan organizasyonun yol haritası, Alanya'da yaşayıp, kayak yapan kişilerle kulüp çatısı altında buluşarak güçlü bir sinerjinin sağlanması ve Akdağ'da yaz aylarında yapılabilecek aktiviteler gibi birçok konuda görüş alışverişi yapıldı. Akdağ içerikli ilk plaket olmasından dolayı özel bir anlamı olduğunu söyleyen Levent Uğur, "Seneye daha kapsamlı olarak yapılması planlanan organizasyon için aynı desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAkdağKayakLevent Uğur
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