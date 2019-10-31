Üçlü kutlama
ALANYA Huzurevi'nde geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlaması yapıldı
PORTAKAL 29.10.2019, 22:04
ALANYA Huzurevi'nde geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlaması yapıldı. Huzurevi sakinlerinden Cemal Tayyar Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu üç huzurevi sakini için düzenlenen doğum günü kutlamasında neşe dolu anlar yaşandı. Pastalarını birlikte kesen ve konuklara ikram eden huzurevi sakinleri, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.
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|15
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|9
|15
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|9
|14
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|14
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
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|9
|8
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|7
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|9
|5
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
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|10
|15
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|13
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|10
|13
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|10
|13
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|13
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|10
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|10
|11
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|10
|10
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|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
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|O
|P
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|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
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|10
|9
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|10
|9
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|10
|8
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|5