Üçlü kutlama

ALANYA Huzurevi'nde geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlaması yapıldı. Huzurevi sakinlerinden Cemal Tayyar Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu üç huzurevi sakini için düzenlenen doğum günü kutlamasında neşe dolu anlar yaşandı. Pastalarını birlikte kesen ve konuklara ikram eden huzurevi sakinleri, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.