Tutku Döner'den Alanya'da çoşkulu açılış

SÜLEYMAN Akıncı, Enise Tire, Ayşenur Gümrükçüler ve Hüseyin Gümrükçüler ortaklığında Alanya'daki 16. şubesini açan Tutku Döner, bugün düzenlediği açılış töreninde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Kalabalık törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AKP'li yöneticiler, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanyalılara yüzde 100 dana etinden lezzetler sunduklarını söyleyen işletme ortakları, "Türkiye'nin en kaliteli ve en özel lezzeti olan Tutku Döner'i Alanya halkıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış törenimize katılarak bizleri onurlandıran herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz" dedi. Kesilen kurdelenin ardından davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının da yapıldığı Tutku Döner'in açılış töreni görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 17:00