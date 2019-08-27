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Turuncu-Yeşil kutlama

Sıkı bir Alanyaspor taraftarı olan Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencilerinden Cemre Okşar, 10. yaşına son derece renkli bir kutlama ile girdi

PORTAKAL 27.08.2019, 22:34 27.08.2019, 22:45 Enes Subaşı
Turuncu-Yeşil kutlama
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Turuncu-Yeşil kutlama
Turuncu-Yeşil kutlama

DİLEK ve Salih Okşar çiftinin küçük kızları Cemre Okşar, 10. yaşına eğlenceli bir kutlama ile 'Merhaba' dedi. Koyu bir Alanyaspor taraftarı olan ve takımın maçlarını hiç kaçırmayan Cemre için, kutlama da turuncu-yeşilli konseptli bir parti ile yapıldı. Coffee Conpanna'da yapılan kutlamada kendisi için özel olarak hazırlanan Alanyaspor logolu pastasının mumlarını annesi, babası ve ablası Ceren Okşar ile birlikte söndüren Cemre "Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. Öte yandan, haftasonunda oynanan Kasımpaşa maçının ardından Alanyasporlu futbolcu Nsakala, Cemre'ye doğum günü hediyesi olarak formasını verdi.

#Alanyaspor
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