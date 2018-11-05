Trata pek keyifli

Sıcak ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan Trata Meyhane, geçtiğimiz hafta sonunda yine tıklım tıklımdı. Renkli mekanda eğlenceli bir de doğum günü kutlaması vardı

Trata pek keyifli
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KEYİFLİ ve renkli bir ortam arayanların değişmez adreslerinden olan Trata Meyhane, haftasonunda renkli bir kutlamaya sahne oldu. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinden Pelin Başaran ve Hilal Kızılkaya, doğum günlerini birlikte kutladı. Başaran ve Kızılya'ya arkadaşları da eşlik etti. Aynı akşam Trata'daki bir başka masada ise Emre Ekim ve eşi Saadet Ekim vardı. Genç çifte Trata Meyhane işletmecisi Hilmi Akış ve eşi Şehla Akış eşlik etti. Geç saatlere kadar bol bol sohbet eden grubun neşesine diyecek yoktu. 

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