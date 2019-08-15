'Trafik' coşturdu

HARRY'S Pub, bayramın son gününde keyifli bir geceye daha sahne oldu. Renkli gecede grup Trafik sahnedeydi. Kendilerini dinlemeye gelen eğlenceseverlere konser tadında bir program sunan Trafik üyeleri, geniş repertuarları ile büyük beğeni topladı. Hareketli şarkıları da arka arkaya seslendiren ve Harry's Pub müdavimlerine coşku dolu bir gece yaşatan Grup Trafik, 3 saat boyunca sahnede kaldı ve performansları ile büyük alkış aldı.