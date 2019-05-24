Tosmurlular iftarda buluştu

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Tosmur Mahallesi'nin yeni muhtarı olan Zafer Gürel, mahalle halkını verdiği iftar davetinde bir araya getirdi 

Tosmurlular iftarda buluştu
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Tosmurlular iftarda buluştu

Tosmurlular iftarda buluştu

DİMÇAYI yolu üzerindeki Blue Garden Park, önceki akşam oldukça kalabalık bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel, mahalle sakinlerini geleneksel hale getirdiği iftar davetinde buluşturdu. Alanya'nın renkli simalarından olan Mustafa Ali Çukur'un attığı Ramazan topunun ardından oruçlarını açan katılımcılar, daha sonra bol bol sohbet etme imkanı buldular. Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel, "Geçtiğimiz yıllarda da özenle icra ettiğimiz iftar davetimizi bu yıl da gerçekleştirmek nasip oldu. Davetimize katılan tüm Tosmur halkına teşekkür ediyorum" dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 15:24
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