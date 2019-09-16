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Torku Döner Alanya'da

Ünlü döner markası Torku Ziyafet, Alanya'daki ilk şubesini törenle hizmete açtı. Döner deyince ilk akla gelen firmalardan olan Torku Ziyafet'in açılışına çok sayıda seçkin davetli katıldı

PORTAKAL 16.09.2019, 22:27
Torku Döner Alanya'da
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KONYA'DAN yola çıkan ve bir lezzet hikayesine dönüşen Torku Ziyafet, Alanya'daki ilk şubesini 25 metrelik yol üzerindeki Başkent Hastanesi'nin yanında açtı. Abdurrahman Demirci'nin işletmeciliğini yaptığı Torku Ziyafet'in açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılışta davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra bol bol döner ikram edildi. Torku Ziyafet'in Alanya Şubesi açılışı oldukça renkli görüntülere de sahne oldu. 

#Torku Döner #Alanya
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