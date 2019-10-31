Toprak'ı yalnız bırakmadılar
Alanyalı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, haftasonunda Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losal Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında yalnız değildi
PORTAKAL 29.10.2019, 22:03
ALANYA'DAN arkadaşları milli motosikletçiyi Katar'da yalnız bırakmadı. RestPropert Emlak sahibi Nihat Tufan ve Öztürk Kolcuoğlu Restoran veliahtı Soner Kolcuoğlu ile Toprak'ın ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, genç motosikletçiye destek için Katar'daydı. Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi. Toprak sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında ise birinci oldu.
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