Toprak'ı yalnız bırakmadılar

ALANYA'DAN arkadaşları milli motosikletçiyi Katar'da yalnız bırakmadı. RestPropert Emlak sahibi Nihat Tufan ve Öztürk Kolcuoğlu Restoran veliahtı Soner Kolcuoğlu ile Toprak'ın ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, genç motosikletçiye destek için Katar'daydı. Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi. Toprak sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında ise birinci oldu.