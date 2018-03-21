 Tophane yerine stadyumu tercih etti 

SIKI bir Aytemiz Alanyaspor taraftarı olan Kale Arkası Grubu üyelerinden Alaattin Ünal, 24 Mart Cumartesi günü Fazilet Kayhan ile dünya evine girecek. Geçtiğimiz haftasonu Adana'da yapılan kına gecesinin ardından Alanya'ya dönen genç çift, albüm çekimlerinin gözde mekanı Tophane yerine, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih etti. Alanyaspor'u çok sevdiğini söyleyen Alaattin Ünal, "Olacaksa Alanyaspor olsun dedik ve düğün fotoğraflarımız için Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih ettik" diyen Ünal, Cumartesi günü yapılacak olan düğünlerine tüm sevenlerini beklediğini de ifade etti.

