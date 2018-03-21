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 Tophane yerine stadyumu tercih etti 

Haftasonunda yapılacak olan düğünle evlenecek olan Fazilet Kayhan ve Alaattin Ünal, düğün fotoğrafları için Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih etti 

 Tophane yerine stadyumu tercih etti 

Haftasonunda yapılacak olan düğünle evlenecek olan Fazilet Kayhan ve Alaattin Ünal, düğün fotoğrafları için Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih etti 

21 Mart 2018 Çarşamba 18:13
 Tophane yerine stadyumu tercih etti 
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SIKI bir Aytemiz Alanyaspor taraftarı olan Kale Arkası Grubu üyelerinden Alaattin Ünal, 24 Mart Cumartesi günü Fazilet Kayhan ile dünya evine girecek. Geçtiğimiz haftasonu Adana'da yapılan kına gecesinin ardından Alanya'ya dönen genç çift, albüm çekimlerinin gözde mekanı Tophane yerine, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih etti. Alanyaspor'u çok sevdiğini söyleyen Alaattin Ünal, "Olacaksa Alanyaspor olsun dedik ve düğün fotoğraflarımız için Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tercih ettik" diyen Ünal, Cumartesi günü yapılacak olan düğünlerine tüm sevenlerini beklediğini de ifade etti. 
 

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HaftasonuFazilet KayhanAlaattin ÜnalBahçeşehir Okulları Stadyumu
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