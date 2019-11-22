Topal dikkat çekti

EVZEN Concept Mobilya yöneticilerden Şenol Topal, önceki gün Sfenks türü kedisi ile Ev Restoran'daydı. Gün boyunca kedisi ile ilgilenen Topal, bir ara objektiflere poz verdi. O mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenol Topal, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.