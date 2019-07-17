Tokar şenlendi

Bu yıl 17. kez hayat bulan Tokar Yaylası Yaz Şenlikleri, geçtiğimiz haftasonunda damgasını vurdu. Renkli şenliklerde ünlü sanatçılar Mustafa Ceceli ve Sevcan Orhan sahne aldı.

Tokar şenlendi
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ALANYA Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tokar Yaylası Yaz Şenlikleri, bu yıl yine dolu dolu geçti. Oldukça keyifli geçen şenliklerin ilk gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli oldu. Şarkıları ile kalabalığı coşturan Ceceli, Alanya şalvarı ve Alanyaspor forması giyerek gönüllerde taht kurdu. Şenliğin ikinci gününde ise Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan sahnedeydi. Ünlü sanatçı, geçirdiği rahatsızlığın ardından ikinci konserinde sevilen parçalarını bin 800 rakımlı Tokar Yaylası'nda seslendirdi. Orhan, gerek sesiyle, gerekse güçlü yorumuyla sevenlerinden tam not aldı. Orhan, 'Erik Dalı' ile etkinlik alanını ayağa kaldırdı. Sahneye çıkan bir vatandaşla karşılıklı da oynayan Sevcan Orhan, keyifli bir müzik ziyafeti çekti.

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