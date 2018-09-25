Tiyatroda perde zamanı

Asiye ELİAÇIK

SEZONU çocuk seyircileriyle birlikte açacak olan Alanya Belediye Tiyatrosu'nun (ABT) perde açacağı oyunun yazarı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz. 2 Ekim Salı günü ilk kez seyirciyle buluşacak olan oyunun tanıtım programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve basın mensupları katıldı. Oyunla ilgili ön bilgi veren AKM Müdürü Hüseyin Çinal "Sezon içerisinde bu oyunla birlikte 2 büyük oyunumuz da sahnelenecek. Ayrıca kadromuzu da güçlendirdik. 3 yeni oyuncumuz aramıza katıldı. 2 oyuna aynı anda hazırlanabiliyoruz. Sezon sonuna doğru bazı sürprizlerimiz de olacak. Yeni oyunlar yazıyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz, onlar bizi hiçbir sezonda yalnız bırakmadı, bu sezonda da bırakmayacaktır" dedi.

'86 BİN SEYİRCİYE ULAŞTIK'

Oyuncu ve Yönetmen Murat Atak ise "Geçen sezondan devam edecek olan oyunlarımız var. Bugüne kadar 49 farklı oyun sahnelemişiz. 86 bin de seyirciye ulaştık Alanya Belediye Tiyatrosu olarak. Yeterli imkanların olduğu her yere de gidiyoruz, gitmeye de hazırız. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivaline her yıl onur konuğu olarak katılıyoruz. Bu yıl da yine iki oyunumuzla festivalde olacağız. Ayrıca bu yıl ilk kez yurtdışı turnesi yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen tiyatro festivaline gideceğiz. Ayrıca bu yıl sıfır maliyetle 2 yeni oyunu da belediye tiyatromuza kazandıracağız" diye konuştu.