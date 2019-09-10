Tiyatro sezonu açılıyor

İLK sevindirici haber ise çocuklar için geldi. Frank Baum'un unutulmaz çocuk klasiklerinden olan Oz Büyücücü, Mask Tiyatro farkıyla Alanya'ya geliyor. Dorothy'nin maceralarını konu alan Oz Büyücüsü, muhteşem sahnesi ve kostümleri ile çocuklara neşeli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 3 Ekim'de gösterime girecek olan Oz Büyücüsü, Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun, saat 19.30'da başlayacak.