Tıbbi sekreterler unutulmadı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tıbbi sekreterler "Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan tıbbi sekreterlerle bir araya gelen Başhekim Lakadamyalı ve yönetim ekibi, çalışanlarının bu özel gününü unutmadı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Prof. Dr. Lakadamyalı, "Sağlık hizmetinin yapı taşlarından biri olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Birlikte yürüttüğümüz bu sağlık hizmeti gemisini daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor ve güveniyorum. Ekip olarak daha nice güzel, kaliteli ve başarılı işlere imza atacağız. Sağlığın birinci basamağı, bizlerin gülen yüzü olan sizlere, gece-gündüz demeden verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi. Prof. Dr. Lakadamyalı daha sonra kurumda hizmet veren tıbbi sekreterlerle pasta keserek her birini ayrı ayrı tebrik etti.