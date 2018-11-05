The Vox coşturdu

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği gecede 80'ler 90'lar fırtınası esti. Sahnede ise The Vox Band vardı. Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Günaydın Alanya programının da geçtiğimiz hafta konuğu olan The Vox Band üyeleri, sergiledikleri sahne performansı ile büyük beğeni topladılar. Berat Türkaslan tarafından organize edilen partide katılımcılara çekilişle farklı hediyeler de verildi. Chill'li Lounge'daki eğlenceli gecenin tüm ayrıntıları yarın gazeteniz PORTAKAL'da.