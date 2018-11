EĞLENCE denilince ilk akla gelen mekanlardan olan The Bar, keyifli gecelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sıcak ve samimi ortamı ile dikkat çeken mekanda önceki gece coşkulu bir ortam vardı. Kendilerini müziğin ritmine kaptırarak dans eden eğlenceseverler görülmeye değerdi. Kış boyunca her gece açık olacaklarını söyleyen işletmeci Burhan Demir, "Alanya'da eğlence The Bar'da yaşanır" dedi.