The Bar'da coşkulu eğlence

Alanya gecelerinin hareketli mekanlarından olan The Bar'da haftasonu doyumsuz bir eğlence vardı. Renkli gecede gönüllerince eğlenenler görülmeye değerdi 

The Bar'da coşkulu eğlence
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THE Bar, haftasonu eğlencesi yaşamak isteyenlerle doldu taştı. Renkli mekanda bir de doğum günü kutlaması vardı. Ceyda Ada, yeni yaşına en yakın arkadaşları ile birlikte girdi. Zeliha Sönmez tarafından organize edilen kutlama partisinde bol bol dans ederek eğlenen Ceyda Ada, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için getirilen pastanın mumlarını tek seferde söndüren Ceyda Ada, "Bu güzel sürpriz için arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. DJ Ali Tosbıyık'ın hareketli şarkıları ile daha da renklenen The Bar'daki eğlenceli atmosfer görülmeye değerdi.


 

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