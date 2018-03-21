Teşekkürler Alanya! Herkes stadyumdaydı 

ALANYA'NIN tanıtımına kuşkusuz en büyük katkıyı yapan Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Alanya halkından hak ettiği desteği son zamanlarda görmeye başladı. Konyaspor maçıyla başlayan 'dolu tribün' desteği, Başakşehir maçıyla tavan yapmıştı. Haftasonunda oynanan Göztepe maçında ise rekor kırıldı ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu tıklım tıklım doldu. Alanyalı çok sayıda tanınmış sima da tribünlerdeki yerini alarak coşkuya ortak oldu. Turuncu yeşilli takıma hak ettiği değeri vermeye başlayan Alanya halkı, "Bundan sonra her maçta aynı atmosferi oluşturmalıyız. Alanyaspor ve Alanya halkı Süper Lig'i hak ediyor" dediler.