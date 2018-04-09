Teras'ta eğlence bitmedi

O SES Türkiye'nin yıldızı Cüneyt Güzel'in sahne aldığı mekanda türkü dolu bir gece yaşayan eğlence severler, şarkılara eşlik ederek hoşça vakit geçirdiler. Teras'ta aynı gece bir de doğum günü kutlaması vardı. Yeni yaşını arkadaşları ile birlikte Teras Bar'da karşılayan Seher Arslangöz, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı.
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