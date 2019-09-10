Teknede Latin rüzgarı

ALANYA Dans Okulu, bünyesinde dans eğitimi alan öğrencileri ile birlikte renkli bir etkinlikte bir araya geldi. Tekne gezisi düzenleyen okul yetkilileri, öğrencilerine haftanın stres ve yorgunluğunu attırdı. Önceki gün yapılan tekne gezisi sabah saatlerinde başladı ve akşam saatlerine kadar devam etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran katılımcılar, köpük partisinde ise gönüllerince eğlendi. Daha sonra teknede salsa ve cha cha yaparak Latin ezgileri eşliğinde eğlenen Alanya Dans Okulu öğrencileri, keyifli bir gün yaşadı.