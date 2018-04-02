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 Tek seferde söndürdü

Alanya Engelsiz ve Yaşam Merkezi'nin (EPYAM) renkli isimlerinden olan Ümit Barut, yeni yaşına evde aile arasında yapılan renkli bir sürprizle 'Merhaba' dedi

 Tek seferde söndürdü

Alanya Engelsiz ve Yaşam Merkezi'nin (EPYAM) renkli isimlerinden olan Ümit Barut, yeni yaşına evde aile arasında yapılan renkli bir sürprizle 'Merhaba' dedi

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:25
 Tek seferde söndürdü
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AİLE üyelerinin kendisi için hazırladığı pastanın mumlarını tek seferde söndüren Barut, "Yeni yaşımı ailemle kutladığım için çok mutluyum. Sosyal medyadan ve telefonla arayarak doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaEngelsizYaşam MerkeziEPYAM
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