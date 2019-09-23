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Tebrik ziyareti

Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun ve kulüp üyeleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevinden Personel Amirliği görevine geçen İsa Arı'yı ziyaret ettiler

PORTAKAL 23.09.2019, 00:01
Tebrik ziyareti
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ALANYA Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun ve kulüp üyeleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevinden Personel Amirliği görevine geçen İsa Arı'yı ziyaret ettiler. Arı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Motospor Kulübü üyeleri, bir süre sohbet ettikleri İsa Arı'ya çiçek vererek tebrik ettiler.

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