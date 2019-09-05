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Tazı Kanyonu'nu keşfettiler

Alanya'nın etkin doğa gruplarından olan Yesido, geçtiğimiz günlerde düzenlediği gezi ile üyelerine bir günde iki etkinlik yapma fırsatı sundu 

PORTAKAL 05.09.2019, 19:30 05.09.2019, 19:32
Tazı Kanyonu'nu keşfettiler
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Tazı Kanyonu'nu keşfettiler
Tazı Kanyonu'nu keşfettiler

YESİDO üyeleri geçtiğimiz günlerde Manavgat'taki Beşkonak Çayı'nda rafting keyfi yaptı. Kalabalık bir grup halinde gittikleri Beşkonak'ta rafting heyecanı yaşayan katılımcılar, eğlenceli saatler yaşadı. Rafting etkinliğinin ardından Tazı Kanyonu'na giden Yesido üyeleri, akşam saatlerinde Tazı Kanyonu'nu keşfettiler. Grup yetkilileri, yaz bitmeden etkinliklerin süreceğini söylediler. 

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