Tazı Kanyonu'nu keşfettiler
Alanya'nın etkin doğa gruplarından olan Yesido, geçtiğimiz günlerde düzenlediği gezi ile üyelerine bir günde iki etkinlik yapma fırsatı sundu
PORTAKAL 05.09.2019, 19:30 05.09.2019, 19:32
YESİDO üyeleri geçtiğimiz günlerde Manavgat'taki Beşkonak Çayı'nda rafting keyfi yaptı. Kalabalık bir grup halinde gittikleri Beşkonak'ta rafting heyecanı yaşayan katılımcılar, eğlenceli saatler yaşadı. Rafting etkinliğinin ardından Tazı Kanyonu'na giden Yesido üyeleri, akşam saatlerinde Tazı Kanyonu'nu keşfettiler. Grup yetkilileri, yaz bitmeden etkinliklerin süreceğini söylediler.
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|4
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|2
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|4
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|7
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|4
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|3
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|7
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|5
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|5
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|5
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|4
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|4
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|4
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|3
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|3
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|2
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|1
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|1
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|3
|0