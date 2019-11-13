Tatlı tesadüf

SKY Bar işletmecisi olan koyu Fenerbahçeli Nedim Tuyun da aynı saatlerde mekandaydı. Hayranı olduğu eski Fenerbahçeli futbolcu Sow ile bir süre sohbet eden Tuyun, hatıra için çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmayı ise ihmal etmedi.

