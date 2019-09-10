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Tatilin son demleri

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Fatih Uğur, haftasonunda Goldcity Otel'deydi.

PORTAKAL 10.09.2019, 15:32
Tatilin son demleri
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OĞLU Beyberk ile ve dostları ile birlikte haftasonu tatili yapan Uğur, sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf paylaştı. Okula başlayacak olan oğlu Beyberk'e son kez havuz keyfi yaşatan Uğur'un neşesine ise diyecek yoktu.

#Alanya #Fatih Uğur #Goldcity Otel
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