Tarihe yolculuk yaptılar

ALANYA Belediyesi Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi’nde Alanya’nın yakın tarihine ışık tutan, yaklaşık 100 yıllık hayata dair kullanılmış eşyalardan ve araç-gereçlerden oluşturulmuş sergiyi gezen öğrenciler, tarihe dolu dolu bir yolculuk yaptılar. Gezi hakkında bilgi veren Kocagözün Anaokulu yetkilileri, "Yaşadığın yeri, toprakları çok iyi tanımak gerekir ki geleceğe ışık tutan, geçmişten buralara nasıl gelindiğini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Alanya Müze Sorumlusu çok değerli Arkeolog İlhami Yetkin, Sanat Tarihçisi Derya Karakuş ve işletme yöneticisi Hanife Ersoy, Alanya Belediyesi Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi’nde Alanya’nın yakın tarihine ışık tutan, yaklaşık 100 yıllık hayata dair kullanılmış eşyalardan ve araç-gereçlerden oluşturulmuş sergilemesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam bilgisi aldık. Çocuklarımız gezerek, görerek, Alanya’nın tarihini fotoğraflı şekilde inceleyerek, eşyalara göz atarak hafızalarına kalıcı şekilde kazıdılar" dediler. Öte yandan, girişlerin ücretsiz olduğu sergi, pazar günü hariç her gün 09.00-12.00 ve 13.30 - 17.00 ziyarete açık.