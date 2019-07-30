Tanıtımın kralı

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Illusion Event Hall'ün bin metrekarelik alanına kurulan özel ringde gerçekleştirilen şampiyona, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00’da başladı. Organizasyonunu Cevat Alibeyoğulları'nın kurucusu olduğu Türkiye'nin önde gelen okullarından Fighting Fit Club'un üstlendiği şampiyonaya, 10 ülkeden 30'u aşkın sporcu katıldı. Dünyaca ünlü Fas asıllı F-1 Kick Boks Dünya Şampiyonu Badr Hari'nin takım arkadaşları ve antrenörü Thom Harinck de maçları Alanya'ya gelerek izledi. Şampiyonadan bir gün önce tartıya çıkarak eşleşen sporcular sırasıyla ringe çıktı. Toplam 3 rauntluk periyotlarla karşılaşan kickbokscular rakibini alt etmek için ter döktü. Organizasyon, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5'tan da 4 saat boyunca canlı yayınlandı. Müthiş bir Alanya tanıtımının yapıldığı şampiyonanın sonunda kazanan sporculara Fighting Fit Club kurucusu Cevat Alibeyoğulları tarafından ödülleri verildi. Illusion Event Hall sahibi Sait Alibeyoğulları, "Kış aylarında Alanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası yine Illusion'da gerçekleştirilecek. Bu organizasyon da canlı olarak tüm dünyada izleyicilere ulaşacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 16:39