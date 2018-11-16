Takipçileri kıskandı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan turizmci Kamil Yaman, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı

Takipçileri kıskandı
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ŞIK elbisesi ile dikkat çeken Yaman'ı kıskanan bazı takipçileri, "Maşallah ok gibisin" demekten kendilerini alamadılar.

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