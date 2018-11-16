Takipçileri kıskandı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan turizmci Kamil Yaman, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı
ŞIK elbisesi ile dikkat çeken Yaman'ı kıskanan bazı takipçileri, "Maşallah ok gibisin" demekten kendilerini alamadılar.
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