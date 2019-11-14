SVS Alanyum'da
OBA Mahallesi Çevreyolu üzerinde hizmet veren SVS Oto Aksesuar, Alanyum AVM'de tanıtım standı açtı
PORTAKAL 14.11.2019, 21:30
Önceki gün açılan stand, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Firma sahibi Savaş Daler, "Oto aksesuarlarımızın yanı sıra her araca uygun özel dikim koltuk kılıfları, orjinal multimedya sistemleri ve farklı oto malzemeleri ile hizmet veriyoruz. Meraklısı olan herkesi Alanyum'daki standımıza bekliyoruz" dedi.
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