SVS Alanyum'da

Önceki gün açılan stand, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Firma sahibi Savaş Daler, "Oto aksesuarlarımızın yanı sıra her araca uygun özel dikim koltuk kılıfları, orjinal multimedya sistemleri ve farklı oto malzemeleri ile hizmet veriyoruz. Meraklısı olan herkesi Alanyum'daki standımıza bekliyoruz" dedi.