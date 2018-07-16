Survivor Adem, Harry's Pub'da eğlendi

Ünlü yarışma programı Survivor'ın bu yılki zorlu yarışını şampiyon tamamlayan Adem Kılıçcı, şu sıralarda Alanya'da tatil yapıyor

Survivor Adem, Harry's Pub'da eğlendi
banner404

ZORLU yarışmanın yorgunluğunu atan Survivor Adem, önceki gece Harry's Pub'da eğlendi. İşletme sahibi Serkan Topal'ın davetlisi olarak hoşça vakit geçiren Survivor Adem, zaman zaman şarkılara da eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. 
 

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386