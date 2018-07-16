ZORLU yarışmanın yorgunluğunu atan Survivor Adem, önceki gece Harry's Pub'da eğlendi. İşletme sahibi Serkan Topal'ın davetlisi olarak hoşça vakit geçiren Survivor Adem, zaman zaman şarkılara da eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.
Survivor Adem, Harry's Pub'da eğlendi
Ünlü yarışma programı Survivor'ın bu yılki zorlu yarışını şampiyon tamamlayan Adem Kılıçcı, şu sıralarda Alanya'da tatil yapıyor
ZORLU yarışmanın yorgunluğunu atan Survivor Adem, önceki gece Harry's Pub'da eğlendi. İşletme sahibi Serkan Topal'ın davetlisi olarak hoşça vakit geçiren Survivor Adem, zaman zaman şarkılara da eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.
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