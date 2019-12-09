Sürpriz ziyaret

AYTEMİZ Alanyaspor'un başarılı futbolcularından olan Salih Uçan, haftasonunda düzenlenen 10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı'nı gezdi. Pazarda stant açarak Aytemiz Alanyaspor'un orjinal ürünlerini satan Catrine Jacobsen ve Reidun Isabekka ile poz veren Salih, hayranları ile fotoğraf çektirdi.