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Sürpriz kutlama

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Kasapoğlu Kundura sahibi Mustafa Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından yapılan renkli bir sürprizle yeni yaşını kutladı

PORTAKAL 16.10.2019, 19:04 16.10.2019, 19:08
Sürpriz kutlama
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ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Kasapoğlu Kundura sahibi Mustafa Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından yapılan renkli bir sürprizle yeni yaşını kutladı. Hasan Aypak ve Fatih Yönet tarafından hazırlanan pasta sürprizine çok şaşıran Kasaoğlu, pastasının mumlarını özenle söndürdükten sonra işletme çalışanlarına ikram etti. 
 

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