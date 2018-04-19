Sürpriz kutlama

GÜN boyu yapılan sürprizlerden en renklisi ise işletme personelinin yaptığı sürpriz oldu. Kayaöz'e mesai sırasında pasta sürprizi yapan Shakespeare çalışanları, alkışlarla 'İyi ki doğdun Devrim' diyerek tempo tuttular. Sürpriz karşısında çok şaşıran Devrim Kayaöz'ün mutluluğuna diyecek yoktu.