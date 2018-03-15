Sürpriz kutlama 

SALASH Balık Evi'nde yapılan renkli kutlamada, Nair Ailesi'nin yakın dostları da hazır bulundu. Salash'a gelince maytaplarla karşılanan Ufuk Nair, "Bu güzel sürpriz için eşime teşekkür ederim" dedi. Gece yarısına kadar devam eden kutlamada canlı müzik de vardı. Alanya'nın sevilen seslerinden Sonat Durukan, kutlamaya katılan davetlilere eşsiz bir müzik ziyafeti çekti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.