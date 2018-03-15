Sürpriz kutlama 

SALASH Balık Evi'nde yapılan renkli kutlamada, Nair Ailesi'nin yakın dostları da hazır bulundu. Salash'a gelince maytaplarla karşılanan Ufuk Nair, "Bu güzel sürpriz için eşime teşekkür ederim" dedi. Gece yarısına kadar devam eden kutlamada canlı müzik de vardı. Alanya'nın sevilen seslerinden Sonat Durukan, kutlamaya katılan davetlilere eşsiz bir müzik ziyafeti çekti.

