Sürpriz kutlama

Ali Keş ve İbrahim Kısa tarafından organize edilen sürpriz bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Durusoy, keyifli anlar yaşadı. Kendisi için hazırlanan sürprize çok şaşırdığını söyleyen Durusoy, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum günümü ilk kutlayan Uğur Veysel Okşar ağabeyim oldu. Ayrıca MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na sürprizleri için çok teşekkür ederim" dedi.