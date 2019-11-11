Sürpriz kutlama
ALANYA Sanayi Sitesi ve Aytemiz Alanyaspor tribünlerinin sevilen isimlerinden olan Efe Durusoy, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına "Merhaba" dedi
PORTAKAL 11.11.2019, 00:29
Ali Keş ve İbrahim Kısa tarafından organize edilen sürpriz bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Durusoy, keyifli anlar yaşadı. Kendisi için hazırlanan sürprize çok şaşırdığını söyleyen Durusoy, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum günümü ilk kutlayan Uğur Veysel Okşar ağabeyim oldu. Ayrıca MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na sürprizleri için çok teşekkür ederim" dedi.
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