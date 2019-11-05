Sürpriz kutlama
Alanya Kültür Merkezi'nin (AKM) muhasebe servisinde görev yapan Nebi Özer, yeni yaşına eğlenceli ve sürpriz kutlama ile girdi
PORTAKAL 04.11.2019, 23:53
ALANYA Kültür Merkezi'nin (AKM) muhasebe servisinde görev yapan Nebi Özer, yeni yaşına eğlenceli ve sürpriz kutlama ile girdi. AKM'de yapılan organizasyona, kurum çalışanları ve Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları büyük ilgi gösterdi. Pastasının mumlarını tek seferde söndüren Nebi Özer, "Bu güzel ve özel sürpriz için mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.
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