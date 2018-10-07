Sürpriz kutlama

ALANYA Huzurevi Müdürü Sabit Demir ve yardımcısı Esra Özaslan tarafından organize edilen sürpriz kutlamada, Ahmet Yapıcı, Nazlı Çataloğlu, Haluk Atalay, İbrahim Berkuk ve Hilmi Ergen de yer aldı. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Cemal Tayyar Yılmaz, kutlamayı organize edenlere teşekkür etti. Cemal Tayyar Yılmaz, yazdığı doğum günü şiiri ile de dikkat çekti. İşte Yılmaz'ın o dizeleri...
BUGÜN 2 EKİM
Bugün 2 Ekim, bir burukluk var içimde
Üzülsem mi sevinsem mi bilemiyorum
Sevdiklerim bana sürpriz yapmış
Doğum günü hazırlamışlar
Candan sevenlerim yok
Hasret kalacaksın ki o acıyı sen de yaşayacaksın
Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben derdin ne oldu
Tıpkı Aslı ile Şirin gibi, Leyla ile Mecnun gibi
Seveceksin, sevdikçe yanacaksın, yakmayacaksın
Karanlık gecelerde gözüne uyku girmeyecek
Ay batacak, güneş doğacak
Bir de bakacaksın senin de çevrende kimse yok
Ömür bitmiş aşağıdan çağırıyorlar
Hazır mısın söyle?