Sürpriz kutlama

ALANYA Huzurevi Müdürü Sabit Demir ve yardımcısı Esra Özaslan tarafından organize edilen sürpriz kutlamada, Ahmet Yapıcı, Nazlı Çataloğlu, Haluk Atalay, İbrahim Berkuk ve Hilmi Ergen de yer aldı. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Cemal Tayyar Yılmaz, kutlamayı organize edenlere teşekkür etti. Cemal Tayyar Yılmaz, yazdığı doğum günü şiiri ile de dikkat çekti. İşte Yılmaz'ın o dizeleri...

BUGÜN 2 EKİM

Bugün 2 Ekim, bir burukluk var içimde

Üzülsem mi sevinsem mi bilemiyorum

Sevdiklerim bana sürpriz yapmış

Doğum günü hazırlamışlar

Candan sevenlerim yok

Hasret kalacaksın ki o acıyı sen de yaşayacaksın

Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben derdin ne oldu

Tıpkı Aslı ile Şirin gibi, Leyla ile Mecnun gibi

Seveceksin, sevdikçe yanacaksın, yakmayacaksın

Karanlık gecelerde gözüne uyku girmeyecek

Ay batacak, güneş doğacak

Bir de bakacaksın senin de çevrende kimse yok

Ömür bitmiş aşağıdan çağırıyorlar

Hazır mısın söyle?