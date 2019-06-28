'Süperstar' tatili

Cemali Aygır

BU yıl 19. kez hayat bulan Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde muhteşem bir konsere imza atan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, çok sevdiği Alanya'da konserin ardından 3 günlük bir tatil yaptı. Avsallar'daki Rubi Platinum Resort Spa Otel'in özel villasında ağırlanan Süperstar için bir de barbekü partisi düzenlendi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar'ın da katıldığı barbekü partisinde hoşça vakit geçiren Ajda Pekkan, "Alanya gerçekten de güzel bir şehir. Ben burayı çok sevdim. Konserin ardından mini bir tatil yapmak istedik. Rubi Platinum ailesine şık ağırlamaları için çok teşekkür ederim" dedi.